Баклажани у другій половині лютого можна сіяти вже й без досвічування

Лютий – гарячий місяць для городників, адже саме час сіяти розсаду. Наприклад, баклажани у другій половині лютого можна сіяти вже й без досвічування. Підвищеної уваги, у порівнянні з іншими зимовими місяцями, вимагатиме плодовий сад. Якщо погода дозволить, в лютому вже цілком можна і треба проводити весняне обрізування та побілку. Найбільш сприятливі дні для всіх цих справ підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на лютий 2024 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого, несприятливі – 9-11, 24 числа.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 1-3, 6, 7, 27-29;

морква, буряк, пастернак – 1-3, 6, 7, 27-29;

батат – 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29;

редис, редька, ріпа – 1-3, 7, 19-21, 27-29;

селера, петрушка на корінь – 1-8, 15, 16, 27-29.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 1-3, 6, 7, 27-29;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 12-16, 19-21;

часник – 1-7, 27-29;

цибуля порей – 1-3, 7-8, 12, 15, 16, 27-29.

Овочі:

томати, фізаліс – 4-8, 13-21, 29;

перець, баклажани – 4-6, 15-21, 29;

огірки – 4-8, 15-21, 29;

броколі, цвітна капуста – 1, 19-21, 27, 28;

середня та пізня капуста – 1, 15, 16, 19-21, 27, 28;

рання, кейл та інша листова капуста – 1, 27, 28;

селера черешкова – 1-3, 7, 8, 12, 15, 16, 27-29;

спаржа – 15, 16, 19-21;

кабачки, патисони – 15-21;

гарбуз – 15-21;

баштанні – 4-6, 15-21, 29;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 1, 15-21, 27-29;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 4-6, 15, 16;

соняшник – 1, 15, 16, 22, 23, 27, 28;

міцелій – 1-8, 15, 16, 27-29.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 13-16, 19-21;

шпинат – 13, 14, 19-21;

рукола, крес, листова гірчиця – 4-6, 13, 14, 29;

мангольд, щавель – 13, 14;

кріп, петрушка, кінза – 12-16, 19-21;

базилік, материнка, розмарин та інші трави – 1, 19-21, 25-28;

лікарські та чайні культури – 13, 14;

мікрозелень – 13, 14, 19-21.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 2, 3, 15-21, 29;

яблуня – 4-8, 15, 16;

груша, айва – 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28;

абрикос, вишня, слива, персик – 1, 4-8, 15, 16, 27, 28;

черешня – 15, 16, 22, 23;

волоський горіх, фундук – 15, 16;

глід – 2, 3, 15, 16, 29;

смородина – 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29;

малина, ожина – 2, 3, 15-21, 29;

аґрус – 2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29;

калина, шипшина, горобина – 4-6, 15, 16, 19-21;

обліпиха – 4-6, 12, 15, 16, 19-21;

виноград – 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29.

Декоративні рослини:

однорічники – 1, 19-21, 25-28;

цибулинні та бульбові – 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29;

трав’янисті багаторічники – 1, 19-21, 25-28;

хвойні – 25, 26;

живі огорожі – 22, 23, 25, 26;

чагарники та дерева – 4-6, 15, 16, 19-23, 25, 26;

ліани – 4-6, 17, 18, 25, 26;

крупноміри – 10, 22, 23;

сидерати – 4-6, 13-16, 19-21, 25, 26.

Найкращі дні для садових робіт: