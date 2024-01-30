Посівний календар на лютий 2024 року: що робити на городі та садити
Лютий – гарячий місяць для городників, адже саме час сіяти розсаду. Наприклад, баклажани у другій половині лютого можна сіяти вже й без досвічування. Підвищеної уваги, у порівнянні з іншими зимовими місяцями, вимагатиме плодовий сад. Якщо погода дозволить, в лютому вже цілком можна і треба проводити весняне обрізування та побілку. Найбільш сприятливі дні для всіх цих справ підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на лютий 2024 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого, несприятливі – 9-11, 24 числа.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 1-3, 6, 7, 27-29;
- морква, буряк, пастернак – 1-3, 6, 7, 27-29;
- батат – 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29;
- редис, редька, ріпа – 1-3, 7, 19-21, 27-29;
- селера, петрушка на корінь – 1-8, 15, 16, 27-29.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 1-3, 6, 7, 27-29;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 12-16, 19-21;
- часник – 1-7, 27-29;
- цибуля порей – 1-3, 7-8, 12, 15, 16, 27-29.
Овочі:
- томати, фізаліс – 4-8, 13-21, 29;
- перець, баклажани – 4-6, 15-21, 29;
- огірки – 4-8, 15-21, 29;
- броколі, цвітна капуста – 1, 19-21, 27, 28;
- середня та пізня капуста – 1, 15, 16, 19-21, 27, 28;
- рання, кейл та інша листова капуста – 1, 27, 28;
- селера черешкова – 1-3, 7, 8, 12, 15, 16, 27-29;
- спаржа – 15, 16, 19-21;
- кабачки, патисони – 15-21;
- гарбуз – 15-21;
- баштанні – 4-6, 15-21, 29;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 1, 15-21, 27-29;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 4-6, 15, 16;
- соняшник – 1, 15, 16, 22, 23, 27, 28;
- міцелій – 1-8, 15, 16, 27-29.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 13-16, 19-21;
- шпинат – 13, 14, 19-21;
- рукола, крес, листова гірчиця – 4-6, 13, 14, 29;
- мангольд, щавель – 13, 14;
- кріп, петрушка, кінза – 12-16, 19-21;
- базилік, материнка, розмарин та інші трави – 1, 19-21, 25-28;
- лікарські та чайні культури – 13, 14;
- мікрозелень – 13, 14, 19-21.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 2, 3, 15-21, 29;
- яблуня – 4-8, 15, 16;
- груша, айва – 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28;
- абрикос, вишня, слива, персик – 1, 4-8, 15, 16, 27, 28;
- черешня – 15, 16, 22, 23;
- волоський горіх, фундук – 15, 16;
- глід – 2, 3, 15, 16, 29;
- смородина – 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29;
- малина, ожина – 2, 3, 15-21, 29;
- аґрус – 2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29;
- калина, шипшина, горобина – 4-6, 15, 16, 19-21;
- обліпиха – 4-6, 12, 15, 16, 19-21;
- виноград – 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29.
Декоративні рослини:
- однорічники – 1, 19-21, 25-28;
- цибулинні та бульбові – 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29;
- трав’янисті багаторічники – 1, 19-21, 25-28;
- хвойні – 25, 26;
- живі огорожі – 22, 23, 25, 26;
- чагарники та дерева – 4-6, 15, 16, 19-23, 25, 26;
- ліани – 4-6, 17, 18, 25, 26;
- крупноміри – 10, 22, 23;
- сидерати – 4-6, 13-16, 19-21, 25, 26.
Найкращі дні для садових робіт:
- робота з ґрунтом, субстратами – 9, 10, 24;
- пророщування насіння – 1-3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 27-29;
- пікірування, проріджування – 1, 7-8, 27-28;
- поливи – 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24, 29;
- підживлення органічними добривами – 2, 3, 7, 8, 29;
- підживлення мінеральними добривами – 11, 12, 15, 16, 19-21;
- обрізка, омолодження, формування – 2-8, 10, 29;
- прищіпка, пасинкування – 10, 12, 15, 16, 19-21;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 9, 10, 17, 18, 25, 26;
- профілактичні обробки – 4-6, 17, 18, 25, 26;
- заготівля та перевірка живців – 12, 15, 16, 19-21;
- щеплення та окулювання – 7, 8, 10, 12, 19-21;
- перевірка укриттів на рослинах – 4-6, 17, 18;
- снігозатримання – 9, 10, 22, 23;
- обробка, ремонт теплиць та парників – 10-12, 22-24;
- прибирання, ремонт – 1-6, 9-11, 22-29;
- захист саду та сховищ від гризунів – 17, 18, 24-26;
- корчування – 4-6;
- засолювання та квашення – 13-16, 22-23.