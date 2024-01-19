Для вирощування томатів потрібно досить великий контейнер

Якщо ви живете в місті і не маєте дачі або у вас бракує місця на подвір’ї, але ви хочете вирощувати овочі, вихід є – деякі види успішно ростуть та плодоносять у контейнерах на балконі чи просто квартирі. Варто обирати лиш карликові та низькорослі сорти, для яких не потрібні великі контейнери. Які овочі найпростіше виростити таким чином, розповідає Kvitka.Info.

Огірки

Компактні огірки можуть вирости до 50-60 см у висоту, але їм не потрібна підв’язка. Для них можна використовувати широкі контейнери і підвісні корзини. Листя таких огірків сприйнятливі до грибкових захворювань, тому їм необхідна хороша циркуляція повітря. Якщо рослина виросла високою, подбайте про те, щоб горщик не перекинувся.

Мінімальна глибина контейнера для огірків – 25-30 см. Відстань між рослинами – 25-30 см. Приблизна врожайність – 10-12 огірків. Рекомендовані сорти і гібриди – «Атлет», «Аншлаг F1», «Дебют», «Легенда F1».

Помідори

Для вирощування томатів потрібно досить великий контейнер, надійна опора , багато добрив та води. Але все це можна зробити навіть в домашніх умовах. Найбільш пристосованим для вирощування різновидом є томати чері.

Мінімальна глибина контейнера для огірків – 25-30 см. Відстань між рослинами – 1 рослина в горщику. Приблизна врожайність залежить від сорту. Рекомендовані сорти – «Балконне диво», «Піноккіо», «Талісман», «Черрі», «Японський кімнатний».

Баклажани

Для вирощування баклажанів у контейнері необхідний поживний, вологий ґрунт. З початком плодоношення кущі баклажанів стають розлогими. Для стебел баклажана потрібна опора.

Мінімальний розмір контейнера для баклажана: глибина – 16-20 см, об’єм – 16-20 л. Відстань між рослинами – 1 рослина в контейнері. Приблизна врожайність: подовгасті сорти – до 10 плодів, великі сорти – до 6. Рекомендовані сорти: «Лоліта», «Універсал».

Перець

Перець – це багаторічна рослина, яка може плодоносити цілий рік. І солодкий, і гострий перець – прекрасні кандидати для вирощування в контейнерах. Гострих перців, як правило, виростає більше, але стручки меншого розміру, а от солодкий перець не буде таким м’ясистим. Перці в горщиках найкраще розміщувати на південних, південно-східних і південно-західних сторонах, вікнах де є найбільше світла.

Мінімальний розмір контейнера: 16-18 см – глибина, обсяг – 8-10 л. Відстань між рослинами – 1 рослина в горщику. Приблизна врожайність – залежить від сорту. Рекомендовані сорти: «Халапеньо», «Чилі», «Бабине літо», «Кармен», «Пікова дама».

Горошок

Бобові культури добре ростуть контейнерах. Вони ростуть вгору, а не вшир, і починають плодоносити через пару місяців. Гороху потрібно опора, оскільки його висота іноді може досягати 2 м. Опора може бути функціональною або декоративною – неважливо.

Мінімальний розмір контейнера: глибина – 15-17 см, діаметр підійде будь-який, в залежності від того, скільки рослин ви будете садити. Відстань між рослинами – 7-12 см. Приблизна врожайність – 20-50 плодів. Рекомендовані сорти – «Біжу», «Ранній Спенсер».