Інститут раку отримав можливість укладати договори з Національною службою здоров’я України

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, за якою Національний інститут раку укладатиме договори з Національною службою здоров’я за Програмою медичних гарантій, унаслідок чого надаватиме українцям безоплатні медичні послуги, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

«У результаті реформування, запровадження законодавчих змін, які враховують вимоги часу, Інститут раку отримає більшу фінансову спроможність, а громадяни – можливість користуватися безоплатними послугами, надання яких гарантує держава, навіть під час повномасштабної війни», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як зазначили в міністерстві, для забезпечення пацієнтів з 1 січня 2023 р. якісними та доступними послугами, уряд дозволив Національному інституту раку укладати договори з НСЗУ ще до закінчення його реорганізації.

МОЗ нагадало, що наразі в Інституті раку відбувається реорганізація, зокрема, заклад набуває статусу державного некомерційного підприємства. Здійснення всіх юридичних та адміністративних процедур потребує часу, а це унеможливлювало укладення договорів із НСЗУ з початку нового року.

Раніше про те, що Національний інститут раку підключиться до програми медичних гарантій, повідомляв його головний лікар Андрій Безносенко. Але тоді йшлося про те, що це стане можливим після його реорганізації, а про конкретні дати не повідомлялося.