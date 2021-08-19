«Газпром» назвав очікуваний обсяг поставок газу по трубопроводу «Північний потік 2» у поточному році. Про це йдеться в заяві концерну, поширеній 19 серпня, передає Deutsche Welle.

Дата запуску нового газопроводу не називається, однак запустити поставки газу планується вже восени цього року. Будівництво першої нитки «Північного потоку 2» завершилося 4 червня. Як очікується, друга нитка газопроводу буде добудована в серпні.

Одночасно «Газпром» повідомив, що по працюючому газопроводу «Північний потік» за перші сім місяців 2020 року надано в Німеччину 33,7 млрд кубометрів газу. Друга гілка буде мати пропускну здатність 110 млрд кубометрів на рік.

Після заяви «Газпрому» про можливий початок поставок газу по новій трубі вже цього року в Європі знизилися ціни на газ. Зокрема, вересневий ф'ючерс на індекс газового хаба TTF на ICE Futures знизився з 531 до 511 доларів за тис. кубометрів.

Що із «Північним потоком-2»?

США та Німеччина офіційно домовилися про добудову «Північний потік-2» 21 липня. Вони опублікували спільну заяву із обіцянками Україні взамін на завершення будівництва російського газопроводу. Сам Джо Байден визнав, що будівництво газогону наразі майже завершене, тому зупинити його уже не вдасться.

Про що домовилися Вашингтон та Берлін, що вони обіцяють Києву взамін на завершення будівництва «Північного потоку-2» та чому цю угоду розкритикували Україна та Польща – читайте в нашому матеріалі.