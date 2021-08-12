За допомогою звернулися близько 40 жителів громади

Жителі Заліщицької громади, будинки яких постраждали під час стихії 28 липня отримають понад 200 тис. грн. Загалом за матеріальною компенсацією звернулося 40 жителів громади. Кошти для них виділять із місцевого бюджету, повідомило «Суспільне. Тернопіль» з посиланням на слова заступника голови громади Романа Краснюка.

За словами чиновника, найбільшу суму – 50 тисяч гривень – віддадуть жительці Заліщиків Наталії Золотій. Жінка мешкає в багатоквартирному будинку на вул. Степана Бандери, 27, в якому під час негоди повністю зірвало дах і після півгодини сильного дощу затопило квартиру.

«Площа покрівлі 300 метрів квадратних. Квадратний метр бляхи коштує 318 гривень, є накладна на понад 100 тисяч гривень. А ще дерево необхідно придбати, ще заливали бетоном армуючу стяжку. Це понад 400 тисяч гривень буде тільки дах. В нас тут живе чотири сім'ї. І якщо мене брати одну, то понад 100 тисяч треба дати лише на дах», – розповідає Наталія Золота.

Решту суми розділять на менші частини і роздадуть іншим постраждалим.

Нагадаємо, 28 липня у місті Заліщики Чортківського району та околицях пройшлася сильна негода. Лише за півгодини сильний вітер повалив близько 40 дерев. Одне дерево впало на припаркований автомобіль, на щастя ніхто не постраждав. Також вітер зірвав дах з багатоквартирного будинку і відкинув покрівлю на інший будинок. За підрахунками місцевої влади, стихія завдала жителям Заліщиків збитків на 2 млн грн.