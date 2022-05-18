Внаслідок атаки росіян у Воловці пошкоджені 66 будинків

Для мешканців Воловця, чиї домівки постраждали внаслідок ракетного удару росіян, виділять 2 млн грн. Ці кошти будуть виплачені людям як матеріальна допомога на ремонт пошкоджених будинків. Їх у Воловці понад 60. Крім того, обласна влада виділить 1 млн грн на роботи з відновлення комунальних об’єктів.

Про виділення коштів для Воловця, постраждалого внаслідок ракетного удару повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, на початку травня місцевій громаді дали доручення провести обстеження пошкоджених житлових будинків ті підрахувати для надання допомоги в ремонті інфраструктури. У середу, 18 травня, голова ОВА підписав розпорядження для виділення коштів мешканцям Воловця, чиї будинки були пошкоджені внаслідок удару росіянами. Помешкань, які зазнали ушкоджень, у Воловці нараховується 66.

«Сьогодні підписав розпорядження про виділення субвенції бюджету Воловецької селищної територіальної громади в сумі 3 млн грн, з яких для надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам, будинки яких зазнали руйнувань і пошкоджень (66 дворогосподарств), — 2 млн грн, відновлювальних робіт на об’єктах комунальної власності — 1 млн грн», – повідомив Віктор Микита.

Також голова військової адміністрації додав, що наразі триває відновлення електричної підстанції, яка була пошкоджена внаслідок атаки.

Нагадаємо, 3 травня російські війська вперше завдали ракетного удару по Закарпатській області. Ракета влучила в одну із електричних підстанцій біля вокзалу Воловця. Внаслідок удару по об'єктах у радіусі 500 м були вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Крім того, повідомлялося про пошкоджений розподільчий газопровід у Воловці, через що 57 будинків тимчасово залишилися без газопостачання. Пожежу, яка виникла на підстанції у Воловці внаслідок атаки росіян, рятувальники загасили протягом трьох годин. Жертв і постражалих серед людей не було.