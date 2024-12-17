Стан сучасного паливного ринку України

Сучасний паливний ринок України перебуває на роздоріжжі. Продовження військових дій, економічні труднощі та конкуренція, що зростає, на тлі глобальних викликів змушують гравців ринку адаптуватися до нових реалій. Нещодавнє підписання президентом закону про «історичне» підвищення податків стало ще одним серйозним викликом для паливного бізнесу, особливо для регіональних автозаправних станцій, малого та середнього бізнесу, які й так перебувають у складних умовах.

Виклики паливного ринку

2024 рік розпочався зі скорочення обсягів роздрібних продажів пального, що могло стати наслідком міграції населення. Згідно з офіційними даними Державної служби статистики України, за останній період з України виїхало близько 1,5 мільйона людей, що зменшило споживання пального у регіонах. На тлі цього новий закон про підвищення податків створює додатковий тиск на підприємців. Акцизи тільки у поточному році зросли від +13,6% на бензин, дизельне паливо на +27,3% та скраплений газ на рекордні +184,6% і продовжать рости у 2025 році. Це, відповідно, вплине на вартість пального, конкурентоспроможність, максимальну економію операційних витрат, закриття АЗС та зменшення кількості робочих місць.

Додатково на ринок впливають глобальні фактори. Підвищення цін на нафту на світових ринках у 2024 році сягнуло 15%, що позначилося на вартості імпортованого пального, за даними Bloomberg. Логістичні витрати також залишаються високими через зруйновану інфраструктуру та ризики під час транспортування.

Обсяг продажів пального скоротився, а кількість АЗС у регіонах зменшилася / Фото Freepik

Статистичні дані та аналітика

Скорочення споживання. За даними Державної служби статистики України, у порівнянні з 2023 роком загальний обсяг продажів пального скоротився на 12%. Це особливо відчутно у західних регіонах, де споживання впало на 18% через масовий відтік населення.

Кількість АЗС. Як свідчить дослідження ринку консалтингової компанії Enkorr, за останній рік кількість чинних АЗС у регіонах зменшилася на 7%, а у найбільш постраждалих областях – до 12%. Асоціація «Паливно-енергетичного бізнесу» прогнозує, що ця тенденція може погіршитися через нове податкове навантаження.

Ринок праці. Згідно з інформацією Державного центру зайнятості, у паливному секторі задіяно понад 50 тисяч працівників. Збільшення витрат на податки та операційну діяльність ставить під загрозу робочі місця, особливо у малих регіональних мережах.

Перед гравцями паливного ринку постає чимало викликів / Фото Freepik

Перспективи та можливості

2025 рік стане переломним для паливного ринку України, який перебуває у пошуках шляхів адаптації до нових економічних і регуляторних умов. Основними викликами залишаються посилення податкового тиску, зменшення обсягів споживання пального та посилена конкуренція з боку великих мереж. Проте навіть у цих умовах є можливості для стабілізації та росту ринку.

Для того, щоб зберегти стабільність паливної галузі та забезпечити її розвиток, необхідно об'єднувати зусилля. Тетяна Думенкова, заступник голови Асоціації «Паливно-енергетичного бізнесу», підкреслює важливість розвитку надійної спільноти представників, яка б сприяла ефективній комунікації між бізнесом і державою (B2G). Така співпраця дозволить більш гнучко реагувати на зміни у законодавстві, обговорювати ініціативи та формувати спільну позицію для захисту інтересів ринку.

Окрім того, важливим є обмін досвідом між учасниками ринку. Спільні освітні програми, семінари та форуми можуть стати платформою для впровадження нових технологій, пошуку ефективних рішень і раціоналізації. Подальше зростання витрат на операційну діяльність вимагає від бізнесу більшої оптимізації процесів і технологічного оновлення. У довгостроковій перспективі найбільші шанси на успіх матимуть ті компанії, які інвестуватимуть у впровадження сучасних підходів та рішень.