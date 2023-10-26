Російські окупанти цієї ночі не влаштовували свої звичайні повітряні атаки по більшості території України через відсутність сприятливих погодних умов для винищувачів та її імовірний вплив на безпілотники. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише «Суспільне» у четвер, 26 жовтня.

«Ніч була тиха. Наша стрічка у Телеграмі була майже порожньою. Була активність тактичної авіації у прифронтовій зоні, а для більшої частини України не було загрози «шахедів». У прифронтовій зоні завжди гучно. З чим це пов'язано? Насамперед з відсутністю сприятливих погодних умов для винищувачів і, можливо, вплив на безпілотники», – сказав він.

За словами речника ПС, відсутність атак може бути пов'язана і з певними планами росіян.

«Тому, що ті ж «шахеди» можна запустити з Криму чи Приморсько-Ахтарська і вони можуть летіти і в погану погоду, оскільки керуються GPS-навігацією», – сказав Ігнат.

Нагадаємо, атака російських дронів на Хмельниччину відбулася у ніч на 25 жовтня. Уламки збитих силами ППО повітряних цілей впали на об'єкт критичної та цивільної інфраструктури, а також пошкодили фасад будівлі Хмельницької АЕС. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме АЕС була найбільш вірогідною мішенню для атаки окупантів.