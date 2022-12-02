«Укрзалізниця» назвала поїзд Харків — Ужгород іменем українського філософа, поета і мандрівника Григорія Сковороди. Перший рейс «Сковорода Експрес» здійснить у п’ятницю, 2 грудня. Поїзд вирушатиме з Ужгорода та прибуватиме у Харків під музику піаніста Євгена Хмари, присвячену Сковороді.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», поїзд Харків — Ужгород назвали на честь Сковороди до 300-річчя з дня народження філософа та мандрівника.

«До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди — видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника — Укрзалізниця увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат... і повернення додому», – йдеться у повідомленні.

Поїзд №17/18 Харків — Ужгород матиме ім'я «Сковорода Експрес», а вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари. Перший рейс вирушить з Ужгорода у п’ятницю, 2 грудня, о 13:25, та прибуде до Харкова у суботу, 3 грудня, о 10:01.