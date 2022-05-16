Вантажівка загорілася на ділянці дороги поблизу села Грушівка, за 25 км до кордону

На трасі міжнародного значення у напрямку пункту пропуску «Порубне» загорівся вантажний автомобіль. Інцидент стався в межах села Грушівка Чернівецької області. Через пожежу на трасі повністю перекрили рух у напрямку українсько-румунського кордону. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють. Станом на 14:45 рух на цій ділянці дороги відновили.

Про загорання вантажівки на трасі поблизу села Грушівка у понеділок, 16 травня, повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області. За попередніми даними, вантажний автомобіль загорівся сам. Інформацію про перекриття руху через пожежу патрульна поліція оприлюднила о 14:22, вже за двадцять хвилин проїзд по трасі відновили.

«Повністю перекрито рух на трасі М-19, в напрямку пункту пропуску «Порубне» в районі села Грушівка у звʼязку з самовільним загоранням вантажного автомобіля», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, на місці працює служба порятунку. «За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, ДСНС вже працюють на місці. Причини виникнення пожежі з’ясовуватимуть експерти», – зазначили у прес-службі. Також у патрульній поліції додали, що станом на 14:45 рух на цій ділянці траси відновили.