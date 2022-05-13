Внаслідок пожежі згоріло 200 кг вугілля

У черзі на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді загорілася фура, яка перевозила вугілля. Водій вантажівки вчасно помітив дим і від’єднав причеп. Рятувальники гасили пожежу понад годину.

Як у п’ятницю, 13 травня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про пожежу у вантажівці на кордоні рятувальники отримали ввечері четверга, 12 травня. Загорання сталося на об’їзній дорозі Ужгорода, в черзі на пропускний пункт на кордоні зі Словаччиною.

«Близько 20:40 чоловік помітив дим і зателефонував до служби порятунку. Водій від’єднав причіп від машини. Рятувальники приборкали загорання трохи більше ніж за годину», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі уточнюють, що водій вантажівки перевозив 20 тонн вугілля. Внаслідок пожежі згоріло близько 200 кг вантажу – 15 мішків з вугіллям. Решта товару і сам вантажний автомобіль не були ушкоджені.