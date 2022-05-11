Уночі у середу, 11 травня, у багатоповерховому будинку на вул. Володимира Великого у Львові трапилась пожежа, унаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомила Львівська міськрада.

У ДСНС Львівщини ZAXID.NET повідомили, що пожежа трапилась у квартирі на першому поверсі житлового будинку на вул. Володимира Великого, 40. Унаслідок займання була пошкоджена натяжна стеля та речі домашнього вжитку, причини займання ще встановлюються.

За даними мерії, під час пожежі постраждали двоє чоловіків. 38-річного чоловіка з опіками госпіталізували у лікарню, інший постраждалий від госпіталізації відмовився.