Вогонь знищив сотні будинків і кілька заводів та фабрик поблизу Афін

У п'ятницю, 6 серпня, на півночі Афін лісові пожежі вийшли з-під контролю, через що влада екстрено евакуювала на узбережжя тисячі людей із кількох містечок. Вогонь перекинувся на державну дорогу Афіни – Ламія.

Як повідомляє грецьке видання Ekathimerini, евакуювали мешканців міст Вотонас і Марафон, що на північ від Афін. За словами пожежників, основний осередок вогню розділився на кілька, що поширились у різних напрямках. Сильний вітер посприяв тому, що пожежа вийшла з-під контролю.

За інформацією місцевої влади, вогонь вже зруйнував майже пів тисячі будинків і випалив територію у майже 5000 га. Утім, загиблих немає, а серед травмованих – переважно пожежники з легкими опіками. Раніше влада Афін евакуювала людей із північних передмість міста.

Грецький уряд залучив до гасіння вогню військових. Зокрема, вони мають не допустити його поширення на археологічні пам'ятки, як-от античну Олімпію, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО і поблизу якої зафіксовано один із найбільших осередків вогню. Для цього копають захисні рови навколо пам'ятки, повідомляє The New York Times.

Θλιβερές εικόνες από την καταστροφική #πυρκαγιά στην Ηλεία, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία (Πελόπιο-Πλάτανος).

Φωτογραφίες του Ευάγγελου Δημητρόπουλου. pic.twitter.com/YXFlnjbZbI — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) August 5, 2021

Із вівторка, 3 серпня, у Греції спалахнуло близько 120 лісових пожеж. Займання поблизу Афін пожежникам вдалось приборкати, та у четвер, 5 серпня, вогонь знову розгорівся. Додамо, що у Греції, як і в низці інших країн Балканського півострова, аномальна спека – до 47 градусів, що також сприяє поширенню вогню.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Кабінету міністрів виділити допомогу Греції, де тривають пожежі. Ідеться про скерування на допомогу країні близько 100 пожежників. Відповідне рішення Кабмін має ухвалити у п'ятницю, 6 серпня.

Додамо, що раніше Україна вислала два пожежних літаки для допомоги гасіння лісових пожеж у курортній середземноморській зоні Туреччини. Нагадаємо, лікарі застерігають від відпочинку у зонах лісових пожеж.