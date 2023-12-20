Сокальський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезому стані працівника Червоноградського РТЦК та СП, який їздив за кермом автомобіля під наркотиками. Суд оштрафував його на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, випадок трапився вночі 15 листопада на вул. Тартаківській у Сокалі. Працівник Червоноградського РТЦК та СП приблизно о 00:50 керував автомобілем BMW у стані наркотичного сп’яніння – він погодився пройти перевірку і стан сп’яніння підтвердив лікар Сокальської районної лікарні.

Щодо водія поліцейські склали протокол про нетверезу їзду. На засідання суду порушник не прийшов, тому справу розглядали за його відсутності.

Справу розглянула суддя Тетяна Струс, яка дослідила усі матеріали справи та визнала працівника Червоноградського РТЦК та СП винним у нетверезому водінні, призначивши йому 17 тис. грн штрафу з забороною керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.