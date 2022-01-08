На тлі протестів у Казахстані Держдепартамент США дозволив співробітникам свого генконсульства в Алмати покинути країну. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на офіційне повідомлення Держдепу.

У відомстві повідомили, що мова йде про працівників та членів їх родин, які не задіяні в «критично важливих» функціях роботи Генконсульства. Їм дозволили за бажанням покинути Алмати.

Крім того, у Держдепі наголосили, що «у місті можливі демонстрації, протести та напади», які можуть серйозно вплинути на спроможність посольства США надавати консульські послуги.

Як інформував ZAXID.NET, в Казахстані вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня оголосив про зниження ціни на газ. Окрім того, люди вимагали відставки уряду – цю вимогу виконали зранку 5 січня.

Протести не припинились, після цього у Казахстані оголосили режим надзвичайної ситуації, а Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва.

Заворушення у країні Токаєв пов'язує зі «змовниками, яких підтримують фінансово». Він звернувся до держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів і заявив про «терористичну загрозу».

Наразі з боку силових відомств Казахстану та низки регіональних ЗМІ надходять різні дані стосовно постраждалих внаслідок заворушень. Раніше повідомлялося про десятки загиблих правоохоронців та сотні загиблих протестувальників. По останніх президент країни Касим-Жомарт Токаєв дозволив відкривати вогонь «без попередження».