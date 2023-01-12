За скоєне фігурантці справи загрожує до восьми років ув'язнення

СБУ затримала мешканку Івано-Франківської області, яка виправдовувала збройну агресію Росії проти України, захоплювалася російським військовим керівництвом і поширювала воєнну пропаганду. Виявилося, що жінка є працівницею місцевого стратегічного об'єкта, якого саме – наразі правоохоронці не уточнюють. За скоєне прикарпатці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як у четвер, 12 січня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, працівниця одного зі стратегічних об’єктів критичної інфраструктури Прикарпаття виправдовувала російську агресію проти України. Слідчі встановили, що жінка поширювала в «Однокласниках» пропагандистські дописи, захоплювалася російським військовим керівництвом, поширювала російські наративи щодо «нацизму» та підтримувала інші інформаційні кампанії російської воєнної пропаганди.

«Жінка поширювала матеріали, які містять публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та чинної державної влади шляхом російського збройного наступу, а також ведення на території України агресивної війни», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків вдома у фігурантки СБУ вилучила комп’ютер та телефон з доказами протиправної діяльності. Агітаторку затримали, їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 109 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Наразі жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.