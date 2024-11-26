Долотний завод в Дрогобичі постачає продукцію світовим бурильним компаніям

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що нещодавні атаки росіян повністю знищили виробничі потужності Дрогобицького долотного заводу. Про це він написав у Facebook ще 21 листопада.

«Українське підприємство «Дрогобицький долотний завод» зазнало ракетних атак, спрямованих на фізичне знищення заводу задля заміщення його продукції на ринку ЄС аналогічною продукцією російського підприємства «Волгабурмаш», – ідеться в дописі Владислава Власюка про необхідність посилення європейських санкцій щодо гірничо-металургійних підприємств Росії.

Владислав Власюк додав, що останні атаки на долотний завод у Дрогобичі призвели до загибелі п’яти і поранення 30-ти людей, а також до повного знищення виробничих потужностей. Щоправда, представник Офісу президента не уточнив, коли саме ці обстріли відбулися.

Скріншот з допису Владислава Власюка у Facebook

Дрогобицький долотний завод – одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва устаткування для нафтогазової та гірничорудної промисловостей, єдиний в Україні виробник бурових доліт. Тут виготовляють бурильну техніку, що експортується видобувним компаніям по всьому світу.

У 2020 році інвестором заводу стала група родини Немілостивих. Ідеться про колишнього нардепа і заступника міністра промисловості з Харківщини Віталія Немілостівого та його сина Євгена, який є директором компанії.

Додамо, що Віталій Немілостівий поширив допис Владислава Власюка на своїй сторінці у Facebook, проте не додав жодного коментаря.