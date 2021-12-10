Зоран Миланович назвав приїзд Андрея Пленковича «чистим шарлатанством»

Президент Хорватії Зоран Миланович розкритикував прем’єр-міністра країни Андрея Пленковича за візит до України на тлі стягнення російських військ. Про це повідомила «Європейська правда» із посиланням на хорватським новинний портал Vecernji List.

Миланович вважає, що приїзд Пленковича до України нібито може негативно вплинути на відносини Хорватії з Росією. Водночас самий візит він назвав «чистим шарлатанством».

«Я маю симпатію до України, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченної любові? Бо Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські солдати туди не втечуть», – сказав Миланович та попросив українців не обурюватися.

Пленкович перебував в Україні із дводенним офіційним візитом протягом 8-9 грудня, де відвідав Київ та Львів. У перший день візиту було укладено п’ять спільних документів, як-от План заходів робочої групи між Україною та Хорватією на 2022/2023 роки, який передбачає обмін досвідом із Хорватією в питанні реінтеграції тимчасово окупованих територій, реабілітації ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, протимінної діяльності та посилення національної безпеки. Водночас вже у Львові сторони домовилися про співпрацю та розвиток медичного туризму.

Зазначимо, що Хорватія – конституційна парламентська республіка. Прем'єр-міністр країни має більший вплив за її президента. Останній виконує переважно церемоніальні функції, а також керівництво армією та дипломатією