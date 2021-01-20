Андрій Загородній очолив НАН України після смерті Бориса Патона

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони 69-річного очільника Національної академії наук України Андрія Загороднього.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента у середу, 20 січня. Зазначено, що він набирає чинності з дня його опублікування. Таким чином президент НАН України став 19-м членом Ради національної безпеки і оборони.

Андрій Загородній очолив Національної академії наук України 7 жовтня. Попереднім президентом був Борис Патон, який очолював її з 1962 року до смерті – він помер 19 серпня 2020 року у віці 101 рік.

На посаду президента НАНУ Загороднього висунули колективи 13 інститутів академії, а також її члени-кореспонденти та академіки. Для порівняня, інші п’ятеро кандидатів висувалися або самі, або ж їх висувала менша кількість установ чи академіків.

Нагадаємо, наприкінці грудня Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.