Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про безстрокове анулювання ліцензій дев'ятьох компаній-надрокористувачів. Відповідні санкції прописані у президентському указі від 24 червня, пише 25 червня «Інтерфакс-Україна».

Згідно з указом, були анульовані чотири вуглеводневі спецдозволи для трьох компаній. ТОВ «Нафтогазова компанія «Буковина» втратила відразу два дозволи щодо дослідно-промислової розробки видобутку нафти і газу на площах Стайківська і Путильська в Чернівецькій області (обидва були видані на термін з 2004 до 2024 року). Засновниками компанії є жителі Києва Владислав і Георгій Бабичі.

ТОВ «Трубопласт» втратило спецдозвіл на вивчення і дослідно-промислову розробку видобутку нафти і газу на площі Домбровська у Львівській області (термін дії 2015-2035 роки). Власники компанії – Сергій Уманський та Інна Кулямзіна з Києва, а засновники – компанія США CASTLEWOOD HOLDINGS LLC зі США і STOLITZA DEVELOPMENT LIVITED з Кіпру.

Санкції зачепили також ТОВ «Тисагаз», яке втратило спецдозвіл на видобуток газу на родовищі Становське в Закарпатській області (термін дії 2016 – 2036 роки). Кінцевим бенефіціаром компанії є житель США Михайло Афендіков. Раніше його згадували як засновника найбільшого її акціонера – Cub Energy Inc., американської компанії з активами в Україні.

Також дозволи втратили деякі компанії, які займаються видобутком апатит-ільменітових руд. Зокрема, без дозволу залишилося ТОВ «Валки-Ільменіт», яке входить в титановий бізнес Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

Ще одна компанія – ТОВ «ТіоФаб» втратила дозвіл на розробку Носачівського родовища апатит -ільменітових руд у Черкаській області, виданий на термін з 2007 до 2027 року. Згідно з даними YouControl, засновниками ТОВ є зареєстровані в Черкаській області ТОВ «Вулкан Індастріал Проджектс», кіпрська компанія «Сільвербонд Кепітел» і житель Києва Олексій Фалькович.

ТОВ «Рутил-ільменітова компанія» втратила спецдозвіл на розробку Тарасівського родовища в Київській області, виданий у 2012 році, який мав закінчитися у 2032 році. У травні 2013 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл компанії Madelot Limited (Беліз) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Рутил-ільменітова компанія», що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. У 2010 році проект компанії з розробки титанових руд Тарасівського родовища оцінювався в 102 млн доларів залучених інвестицій з терміном окупності близько чотирьох років. Проти його реалізації виступили жителі сіл Логвин і Михайлівка Володарського району Київської області, заявивши, що це може призвести до забруднення однієї з великих річок області – Рось.

Анульовано також спецдозвіл на розробку Новополтавського родовища апатитових руд в Запорізькій області, який був виданий на термін з 2009 до 2029 року ПрАТ «Волинська гірничо-хімічна компанія». В грудні 2009 року ця компанія перемогла на аукціоні з продажу спеціального дозволу, запропонувавши за нього 50,825 млн грн. Власниками компанії, зокрема, є зареєстровані в Лондоні UNIEXPL MI UMI LTD і ROCUREINSPECT LTD, а також житель Криму Олег Терлецький.

ТОВ «Бегань» позбулося спецдозволу на розробку Беганського родовища баритових і свинцево-цинкових руд у Закарпатській області. Цей дозвіл діяв з 2002 до 2032 року. Засновником ТОВ є кіпрське ПрАТ «Сауляк Ресорз Лімітед», а кінцевим бенефіціаром - житель США Алекс Жданов.

Також було анульовано спецдозвіл, виданий Біланівському гірничо-збагачувальному комбінату на розробку родовища заліза Кременчуцьке в Полтавській області. Дозвіл діяв з 2004 року, а термін його дії мав закінчитися у 2036 році. Комбінат входить до гірничорудної компанії Ferrexpo plc (Великобританія), якою володіє український бізнесмен Костянтин Жеваго.