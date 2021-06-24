Володимир Зеленський пояснив, чому почав використовувати можливості РНБО
«РНБО – один з видів зброї і я її застосовую»
Президент України Володимир Зеленський назвав Раду національної безпеки і оборони (РНБО) «своєю зброєю», яку він застосовує для того, щоб змінити країну.
«Я завжди говорив, що я прийшов змінити країну. І якщо я розумію, що в процесі політичного життя я маю швидкі інструменти і швидку зброю і втомився домовлятися з тими чи іншими… Тому все, що є у мене під рукою – моя влада. РНБО – один з видів зброї і я її застосовую», – сказав він в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке вийшло в четвер, 24 червня, на телеканалі «1+1», повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».
При цьому він зізнався, що не пам'ятає, хто йому підказав ідею використання механізму РНБО.
«Я пам'ятаю, що ми зібралися командою, треба швидко діяти. Які є варіанти? “а” – змінювати законодавство дуже швидко, “б” – зупинити це. ми вибрали “б”, а потім – “а”», – сказав він.
Зазначимо, що Зеленський почав активно використовувати механізми РНБО з лютого 2021 року. Тоді РНБО запровадила санкції проти низки фізичних осіб та компаній, зокрема – проти Тараса Козака та його телеканалів, проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, «злодіїв у законі» і контрабандистів, чиновників режиму Януковича та інших. При цьому більшість із фігурантів санкційних списків або неперебуває в Україні, або перебуває на волі, судові процеси проти них не ведуться або ведуться заочно.
РНБО – це координаційний орган при президентові України. Президент сам формує його склад.