Володимир Зеленський анонсував радикальні фінансові новації та податкову реформу

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу, яка обов'язково буде реалізована після війни, а також інші фінансові новації які дозволять збільшити доходи громадян України. Про це він заявив на прес-конференції у вівторок, відповідаючи на питання щодо ставлення до проекту податкової реформи «10-10-10», передає «LIGA.net».

«Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій [податковій] системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення», – сказав Зеленський.

За його словами, це стосується не тільки податків.

«По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими», – зазначив Зеленський.

Він пояснив, що законопроект про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, тому що йде війна й існують домовленості з Міжнародним валютним фондом.

«Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Всі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості», – сказав Зеленський.

Водночас він дав зрозуміти, що залишається прихильником варіанту податкової реформи під назвою «10-10-10».

«Програма мені подобається, але потрібно, щоб вона подобалася не тільки нам з вами», – підсумував Володимир Зеленський.