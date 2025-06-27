Також Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нову санкційну стратегію

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони. Під обмеження потрапили 86 суб’єктів, пов’язаних з російським ВПК. Відповідний указ №423/2025 опублікований на сайті Офісу президента в п’ятницю, 27 червня.

Обмеження застосували щодо 52 громадян Росії та 35 компаній (податкові резиденти РФ – 34, Китаю – 1).

Санкції торкнулися компаній та їхніх керівників, що ведуть співпрацю з російськими промисловими підприємствами особливої економічної зони промислово-виробничого типу «Алабуга» і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва ударних дронів типу «шахед», якими РФ щоденно атакує Україну.

Також у санкційному списку – постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств військово-промислового комплексу Росії, транспортних підприємств, підприємств звʼязку та хімічних компаній, повʼязаних з ВПК країни-агресора.

Окрім цього, 27 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО (указ №422/2025) щодо синхронізації санкцій України, Євросоюзу та інших учасників G7 проти Росії.

Згідно з цим рішенням, Кабінет міністрів, Служба безпеки, Національний банк, Служба зовнішньої розвідки та Офіс генерального прокурора мають запровадити в Україні всі санкції, які ухвалили міжнародні партнери, і синхронізувати їх з національним законодавством. Україна також повинна синхронізувати свої санкції з ЄС, США та іншими партнерами.

Раніше ZAXID.NET писав, що Україна проведе місяць особливих заходів тиску на Росію. Упродовж цього часу держава також планує увести внутрішні санкції проти співучасників російського вторгнення та посприяти ухваленню нового санкційного пакета партнерів України проти РФ.