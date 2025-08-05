При виборі свинячого стейка зверніть увагу на свіжість: м’ясо має бути світло-рожевим, без неприємного запаху

Щоб стейк вийшов ніжним і соковитим, важливо правильно підібрати м’ясо. «Главред» розповідає, яку частину свинини варто обрати, якщо ви хочете отримати ідеальний стейк.

Яку частину свинини вибрати для стейка?

Для стейка краще обирати свинячу вирізку або філейну частину. Вони містять мінімум жиру, мають ніжну текстуру та готуються швидко, особливо на грилі. Додаткову соковитість забезпечує мармуровість – дрібні жирові прожилки всередині м’яса, які надають м’ясу насиченого смаку.

При виборі свинячого стейка зверніть увагу на свіжість: м’ясо має бути світло-рожевим, без неприємного запаху. Під час підготовки стейка важливо правильно його обробити, приправити та обрати метод приготування.