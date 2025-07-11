Ця рослина ефективно знищує мух, тарганів, кліщів, комарів, мурах, павуків, а також попелицю

Піретрум, або перська ромашка, – це не просто гарна квітка для вашого саду, а справжній природний захисник. Вона поєднує красу та користь, адже має унікальні властивості відлякувати й знешкоджувати комах-шкідників. Ця рослина діє як натуральний інсектицид, не шкодячи людям і тваринам. Як її застосувати ефективно, пише UA.Press.

Ця рослина ефективно знищує мух, тарганів, кліщів, комарів, мурах, павуків, а також попелицю. Досить просто посадити її на городі і кількість небажаних «гостей» різко зменшиться. Під яблунями піретрум допоможе відлякати плодожерку та інших садових шкідників. А висушивши квіти, ви отримаєте натуральний порошок для боротьби з гусеницями, блішками та личинками.

Є ще один корисний спосіб застосування – засушені букети піретруму можна розкладати в комірках або підвалах, де можуть з’являтися миші та пацюки. Гризуни не переносять запах цієї рослини й уникають місць, де вона є. А якщо приготувати настоянку з цієї ромашки, нею можна обробити шерсть домашніх улюбленців, щоб уберегти їх від бліх і кліщів.