«ПриватБанк» попередив клієнтів про новий вид шахрайства

Шахраї влаштовують «призові» опитування в соцмережах і на шахрайських сайтах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток. Про це повідомляє прес-служба «ПриватБанку».

«ПриватБанк» ніколи не організовував і не проводить у соцмережах або на інших інтернет-ресурсах вікторин або опитувань з виплатою грошових призів. Якщо ви отримали пропозицію про участь у «призовому» опитуванні, переходити за посиланнями на сайт шахраїв або зазначати свої особисті дані не можна. Ви не тільки гарантовано втратите гроші через «комісію» за виграш, а й дасте шахраям можливість використовувати дані карток для крадіжки коштів», - застерігає банк.

Служба безпеки «ПриватБанку» вживає необхідних заходів для блокування шахрайських ресурсів, рахунків і карток шахраїв.

«Якщо ви через необачність стали жертвою шахрайства, зв’яжіться з банком будь-яким зручним способом для здійснення необхідних кроків щодо безпеки карток, дані яких виявилися в руках шахраїв», - попередив банк.