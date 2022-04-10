«ПриватБанк» призупинить роботу «Приват24» через планові процедури
Планові регламентні процедури триватимуть з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня
Економіка — Юрій Братюк, 0 0
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«ПриватБанк» анонсував проведення планових регламентних робіт «Приват24». Про це повідомляє прес-служба банку.
Роботи триватимуть з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.
«Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено. Розрахунки в торговій мережі та банкомати будуть працювати в звичайному режимі. Просимо вибачити за тимчасові незручності і сподіваємось на ваше розуміння!», – йдеться у повідомленні.
Представники банку уточнили, що планові регламентні роботи «необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів».
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