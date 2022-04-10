«ПриватБанк» анонсував проведення планових регламентних робіт «Приват24». Про це повідомляє прес-служба банку.

Роботи триватимуть з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.

«Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено. Розрахунки в торговій мережі та банкомати будуть працювати в звичайному режимі. Просимо вибачити за тимчасові незручності і сподіваємось на ваше розуміння!», – йдеться у повідомленні.

Представники банку уточнили, що планові регламентні роботи «необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів».