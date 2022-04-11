«ПриватБанк» повідомив про продовження регламентних робіт у системі мобільного й інтернет-банкінгу «Приват24», які розпочалися в неділю і мали завершитися в понеділок. Як пояснили в банку, фахівці не змогли виконати налаштування системи в заплановані терміни.

«Продовжуємо регламентні роботи з “Приват24”. На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку. Штатний режим “Приват24” повністю відновимо до 6 ранку 12 квітня. Перепрошуємо за незручності», – сказано у повідомленні «ПриватБанку», опублікованому ввечері в понеділок, 12 квітня.

Продовжуємо регламентні роботи з Приват24.



На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку.



Штатний режим Приват24 повністю відновимо до 6 ранку 12 квітня.



Перепрошуємо з незручності! — PrivatBank (@privatbankua) April 11, 2022

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні «ПриватБанк» анонсував проведення планових регламентних робіт у «Приват24» з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня. Однак роботу системи у вказані терміни відновити не вдалось.