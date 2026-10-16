Приватні перевізники заявили, що не можуть обслуговувати частину маршрутів

Приватні перевізники у Львові заявили про часткове припинення роботи міських автобусних маршрутів через неоплату Держказначейством платежів міста за пільгові перевезення. Про це 15 жовтня у відеозверненні повідомив керівник концерну «Екопастранс» Ігор Самардак.

«Неоплата коштів за пільгові перевезення. Не важливо, що місто два тижні тому подало їх на оплату, ми не отримали їх на свій рахунок. Ми не маємо за що купити пальне в належній кількості. Якщо людей ми попросили, і водії виходять на роботу без зарплати і їдуть, то автобуси без пального їхати не можуть», – заявив Ігор Самардак.

З його слів, перевізники надіслали листи про часткове припинення обслуговування міських маршрутів.

«Ситуація така, якщо ми не припинимо роботу частини маршрутів, то ми взагалі не зможемо виїхати», – додав він. При цьому Ігор Самардак не уточнив суму заблокованих Держказначейством платежів.

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За словами в. о. директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Партики, сума затриманих платежів для перевізників становить близько 130 млн грн.

«У цих коштах – зарплата, паливно-мастильні матеріали, саме пальне та супутні речі, які необхідні для забезпечення якісного перевезення пасажирів у нашій громаді. Власне, на сьогодні у перевізників уже є заборгованість із заробітної плати, за пальне та інші матеріали. Це десятки мільйонів гривень. Це шалена заборгованість. У борг перевізникам уже ніхто нічого не дає. Ситуація вже критична», – зазначив Олег Партика.

З його слів, йдеться про можливе закриття чи тимчасове призупинення нерентабельних або збиткових маршрутів. «Можливо, будемо зменшувати кількість робочих годин, тобто вечірній графік може бути скорочений. Будемо вживати заходів, які дадуть можливість економити кошти і тримати баланс на ринку перевезень», – пояснив Партика.

Зазначимо, концерн «Екопастранс» об'єднує трьох приватних перевізників Львова – ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр Львів» та ПАТ «АТП-14630». Спільно ці підприємства обслуговують значну частину автобусних маршрутів міста.