У Львівській міськраді розповіли про ситуацію з блокуванням платежів Казначейством
Новини Львова від ZAXID.NET за 15 жовтня
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У четвер, 15 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Блокування казначейських платежів. Яка ситуація із виплатами у Львівській громаді.
- Оновлені правила бронювання. У «Львівводоканалі» заявили, що зміни негативно вплинуть на роботу комунального підприємства.
- Перинатальна втрата. 15 жовтня відзначається День пам'яті дітей, які померли під час вагітності чи невдовзі після народження.
- На честь відомих галичан. Друге медоб’єднання Львова відмовляється від радянської нумерації.
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