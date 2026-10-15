У четвер, 15 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Блокування казначейських платежів. Яка ситуація із виплатами у Львівській громаді. Оновлені правила бронювання. У «Львівводоканалі» заявили, що зміни негативно вплинуть на роботу комунального підприємства. Перинатальна втрата. 15 жовтня відзначається День пам'яті дітей, які померли під час вагітності чи невдовзі після народження. На честь відомих галичан. Друге медоб’єднання Львова відмовляється від радянської нумерації.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter