19-річного хлопця росіяни завербували через телеграм

Контррозвідка СБУ затримала у Львові 19-річного уродженця Чернівецької області, який на замовлення російських спецслужб підпалював автомобілі, що використовуються Силами оборони України.

Як повідомили в четвер, 15 жовтня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, 19-річний безробітний з Буковини, який тимчасово проживає у Львові, потрапив під увагу російських спецслужб, шукаючи легкі заробітки у телеграм-каналах. В одному з таких чатів йому запропонували гроші за підпали військових авто.

«Виявивши першу ціль, автівку із військовою символікою, фігурант погодив її з куратором. Отримавши підтвердження, він придбав бензин і вирушив виконувати завдання. Палаюче авто агент зафіксував на камеру мобільного телефону для подальшого звіту російському замовнику», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, наприкінці серпня на вул. Масарика хлопець підпалив Mercedes-Benz Vito на військових номерах, а вже наступної ночі на вул. Огірковій – Jeep Grand Cherokee з символікою ЗСУ. Підпали він фіксував на телефон.

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Слідчі СБУ встановили, що за роботу фігурант мав отримати 3 тис. доларів від представника Росії.

Контррозвідники затримали агента за гарячими слідами. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Фігуранту повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна та перешкоджанні ЗСУ (ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.