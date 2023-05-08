Глава Міноборони Сєргей Шойгу, президент РФ Владімір Путін та командувач силами РФ в Україні Валєрій Герасімов

Суперечки в російському командуванні і те, що командувач силами РФ в Україні Валєрій Герасімов змушений вести переговори з підлеглими командирами, а також здатність цих командирів тиснути на нього суттєво впливають на здатність російських військових вести злагоджені операції, зокрема оборонні, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російське командування, схоже, дедалі частіше довіряє керувати різними ділянками фронту окремим командирам.

«Погіршення здатності Герасімова контролювати своїх командирів, імовірно, ще більше обмежить здатність російських збройних сил проводити узгоджені операції, що стосуються різних сфер відповідальності», – пояснили в ISW.

Аналітики стверджують, що поділ збройних сил на підзвітність окремим командирам надзвичайно впливає на процес ухвалення рішень, і цей поділ посилюється.

Водночас ISW вважає, що президент РФ Владімір Путін навряд чи усуне Герасимова з посади командувача окупаційних військ з репутаційних причин. Тому критика командувача з боку Євгенія Прігожина та Рамзана Кадирова може мати довгострокові наслідки.

Дослідники зазначають, що Путін замість прямого призначення на вищі посади може нагороджувати командирів відповідальністю, яка виходить за межі їхніх офіційних посад.

Водночас малоймовірно, що росіяни зможуть розв'язати цю проблему з взаємодією між командирами. Це може вплинути на те, як окупанти будуть реагувати на ймовірні українські контрнаступальні операції.

Нагадаємо, що найманці «Вагнера» з літа минулого року намагаються захопити Бахмут у Донецькій області, зазнавши за цей час тисячних втрат. Українські війська продовжують утримувати частину міста, чинячи запеклий опір.