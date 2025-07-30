Неправильний догляд може призвести до втрати кольору, деформації тканини або передчасного зношення

Щоб джинси довше залишалися як нові, важливо знати про деякі тонкощі прання. Неправильний догляд може призвести до втрати кольору, деформації тканини або передчасного зношення. News24 розповідає, як правильно прати джинси, щоб вони прослужили вам довго.

Правильна сторона

Джинсовий одяг краще вивертати перед тим, як почати прати. Річ у тім, що у звичному вигляді під час прання збільшується ризик появи потертостей, які справляють враження зношеної речі.

Температурний режим

Перед пранням варто вивчити інформацію про кожен виріб, що вказується на етикетці. Однак, якщо етикетки немає, оптимальним рішенням стане вибір температури, що не перевищує 30°C.

Також в деяких сучасних пральних машинках заздалегідь передбачено режим прання виробів з джинсової тканини.

Обороти

Цей момент також відіграє важливу роль у питаннях догляду за джинсами. Тому краще, щоб показник не перевищував 800, адже в іншому випадку виріб швидко набуде зношеного вигляду.