Щоб мати здорове та красиве волосся, треба про нього дбати

Про красиве, густе, здорове волосся мріє багато дівчат та жінок, але часто буває так, що волосся погано росте, тьмяне, тонке і ламке. Якщо ви стикнулися з такою проблемою, то спробуйте змінити свій раціон. Додайте у нього продукти з біотином, який сприяє активному росту й оздоровленню волосся.

Біотин, водорозчинний вітамін, має вирішальне значення для підтримки нормальної роботи організму. Достатнє споживання продуктів, багатих біотином, може сприяти виробленню кератину, протеїну, який зміцнює волосся, сприяє його росту і пасма стануть густішими, блискучими та здоровішими, повідомляє Health Shots і називає 10 продуктів, які багаті на біотин.

Продукти, які варто включити у раціон для кращого росту волосся

Яйця

Яйця є чудовим джерелом біотину, який відіграє вирішальну роль у виробленні кератину, білка, що відповідає за структуру та силу волосся. Окрім біотину, яйця також містять високоякісний протеїн, вітамін B12 і цинк, які сприяють росту волосся та запобігають випаданню. Яєчний білок зміцнює волосяні цибулини, а цинк покращує здоров'я шкіри голови. Включення яєць у раціон допомагає покращити структуру волосся, підсилити блиск і сприяти загальному росту волосся.

Мигдаль. Він багатий біотином, а також корисними жирами, магнієм і вітаміном Е, які допомагають запобігти витонченню волосся та зміцнити пасма. Вони можуть допомогти покращити кровообіг шкіри голови, живити волосяні фолікули та сприяти здоровому росту волосся. Корисні жири в мигдалі також зволожують шкіру голови та запобігають сухості та лущенню, які можуть призвести до пошкодження волосся. Вживання жмені мигдалю щодня може покращити густоту волосся, захистити від шкідливого впливу навколишнього середовища та зробити волосся густим, блискучим і здоровим.

Батат

Солодка картопля є чудовим джерелом біотину та бета-каротину, які організм перетворює на вітамін А. Це сприяє виробленню шкірного сала, олії, яка природним чином живить шкіру голови та підтримує здоров’я волосяних фолікулів. Батат також підтримує синтез кератину, зміцнює пасма волосся та покращує текстуру. Регулярне споживання солодкої картоплі може запобігти сухості та ламкості, прискорити ріст волосся та зробити шкіру голови здоровою та зволоженою.

Шпинат. Шпинат насичений біотином, залізом і фолатом, які відіграють важливу роль у підтримці здорового волосся. Вони допомагають доставляти кисень до волосяних цибулин і сприяють швидшому росту та зміцненню волосся. Шпинат також може сприяти виробленню нових клітин волосся та допомагає у формуванні кератину, білка, який зміцнює волосся. Він також містить вітаміни А та С, які сприяють здоров’ю шкіри голови, зволожують її та покращують кровообіг. Регулярне вживання шпинату може зменшити випадання волосся та сприяти росту густішого та здоровішого волосся.

Авокадо

Авокадо багатий корисними жирами, біотином і вітаміном Е, які разом живлять волосся та сприяють його росту. Корисні жири в авокадо можуть допомогти підтримувати гідратацію шкіри голови та запобігти сухості та лущенню. Вони також можуть покращити кровообіг шкіри голови, стимулювати волосяні фолікули та стимулювати ріст волосся. Цей багатий біотином овоч може зміцнити волосся, підвищити еластичність і запобігти ламкості.

Лосось. Ця багата поживними речовинами риба може забезпечити значну кількість біотину, омега-3 жирних кислот і вітаміну D, які необхідні для здорового росту волосся. Вони можуть живити повітряні фолікули, покращувати здоров’я шкіри голови та зменшувати запалення, що може сприяти росту волосся. Лосось також може допомогти у формуванні нових волосяних фолікулів і сприяти розвитку більш густого волосся.

Горіхи та насіння

Такі горіхи як волоські, кеш’ю та насіння (чіа, льону) є чудовими джерелами біотину, корисних жирів і необхідних вітамінів, які підтримують здоров’я волосся. Біотин у цих продуктах сприяє виробленню кератину, який зміцнює волосяні фолікули та прискорює ріст. Корисні жири, такі як омега-3 у волоських горіхах і насінні льону, допомагають живити шкіру голови, покращують кровообіг і запобігають сухості. Цинк у насінні також відіграє важливу роль у сприянні здоров’ю волосяних фолікулів.

Ягоди. Полуниця, малина та ожина багаті на вітамін С і антиоксиданти, які допомагають захистити волосяні фолікули від окислювального стресу. Вони відіграють ключову роль у виробленні колагену, який зміцнює волосся та поліпшує його структуру. Антиоксиданти в ягодах захищають волосся від пошкодження вільними радикалами .

Бобові

Сочевиця, нут, квасоля багаті біотином, цинком, залізом і фолієвою кислотою, які необхідні для здорового росту волосся. Біотин допомагає виробляти кератин, зміцнюючи волосяні фолікули та сприяючи росту волосся. Цинк підтримує здоров'я шкіри голови, а залізо допомагає доставляти кисень до волосяних фолікулів, сприяючи швидшому росту. Фолієва кислота допомагає у виробництві нових клітин волосся, сприяючи густішому волоссю.

Гриби. Гриби є чудовим джерелом біотину, який підтримує здоров'я волосяних фолікулів і сприяє росту. Біотин у грибах зміцнює волосся та запобігає їх ламкості. Гриби також містять вітамін D, який відіграє ключову роль у виробництві нових волосяних фолікулів і загальному здоров’ї волосся. Гриби стимулюють ріст волосяних цибулин, запобігаючи витонченню волосся. Окрім біотину та вітаміну D, гриби також містять антиоксиданти, які можуть захистити волосся від окисного стресу та пошкодження.