Олеся Кіхтяк голодувала, протестуючи проти рішення Львівської облради припинити діяльність обласного ендокринологічного центру

У понеділок ввечері, 26 вересня, 55-річна професорка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Олеся Кіхтяк зупинила оголошене майже шість днів тому голодування через погіршення стану здоров’я. Акція протесту лікарки була зумовлена рішенням Львівської облради припинити діяльність обласного ендокринологічного центру.

«У зв'язку з загрозою для життя та здоров'я Олесі Павлівни колективи нашого центру та кафедри ендокринології вмовили її припиняти голодування», – повідомили на сторінці Львівського клінічного центру ендокринології у Facebook. При цьому колеги та співробітники Олесі Кіхтяк подякували їй за її «позицію та непохитну волю».

Донька Олесі Кіхтяк Христина розповіла ZAXID.NET, що за час голодування стан здоров’я її мами різко погіршився, погіршилися результати аналізів. При цьому за весь час протесту не було жодної реакції з боку обласної влади – до неї не навідався жоден чиновник.

ZAXID.NET звертався за коментарями з приводу голодування Олесі Кіхтяк до Львівської ОВА та обласної ради, однак там від коментарів відмовилися.

Речниця медичного вишу Людмила Майор розповіла ZAXID.NET, що після реорганізації ендокринологічного центру проблема розміщення кафедри вишу справді існує. «Під час перебування в університеті на початку вересня міністр охорони здоров’я України пан Ляшко повідомив, що готуються зміни до законодавства, відповідно до яких навчальний заклад обиратиме, де будуть розміщуватися клінічні кафедри, а медзаклади через НСЗУ отримуватимуть відповідну доплату», – каже Людмила Майор.

Водночас, вона зазначила, що акція протесту Олесі Кіхтяк була її одноосібним рішенням. Більше ніхто з 11 співробітників кафедри ендокринології голодування не оголошував.

Професорка кафедри ендокринології оголосила голодування 21 вересня, одразу наступного дня після рішення Львівської облради припинити діяльність Львівського обласного лікувально-діагностичного ендокринологічного центру та Львівського обласного центру радіаційного захисту населення, приєднавши їх до Львівського обласного клінічного діагностичного центру. Олеся Кіхтяк переконана, що в результаті буде зруйновано структуру надання допомоги хворим з ендокринологічними хворобами, а також навчальну базу для студентів медичного вишу та лікарів.

Натомість керівник обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис на засіданні ЛОР заявляв, що таке рішення навпаки потрібне для поліпшення якості надання медичної допомоги пацієнтам, адже майбутнє за багатопрофільними лікарнями. Аналогічні коментарі оприлюднював профільний заступник голови ЛОВА Іван Собко.