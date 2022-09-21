55-річна професорка медуніверситету Олеся Кіхтяк голодує в палаті ендокринологічного центру, діяльність якого припинила Львівська облрада

У середу вранці, 21 вересня, 55-річна професорка Львівського національного медичного університету імені Далина Галицького Олеся Кіхтяк оголосила голодування, протестуючи проти прийнятого напередодні Львівською облрадою рішення про припинення діяльності Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного ендокринологічного центру.

«Шановні друзі, починаю акцію свого особистого спротиву у вигляді голодування. Я не знаю скільки днів воно триватиме. Моєю метою є відновлення справедливості: збереження навчальної бази, доступності медичних послуг для ендокринологічних пацієнтів Львова і області. Зараз я перебуваю у 15-й палаті нашого Львівського клінічного центру ендокринології. Моя вага 67 кг, зріст 176 см», – повідомила професорка кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького Олеся Кіхтяк 21 вересня у Facebook.

Олеся Кіхтяк розповіла ZAXID.NET, що вона має намір голодувати стільки часу, скільки витримає її організм фізично. Таким чином вона протестує проти ліквідації єдиного на заході України ендокринологічного центру, де надають допомогу пацієнтам з ендокринологічними хворобами, а також тут розміщена кафедра медичного університету – навчальна база для студентів та лікарів.

«Якщо вони все ліквідовують, ми втрачаємо спеціалізовану допомогу. Вони роз’єднують наш центр на три частини – частину переміщають в госпіталь ветеранів війн та репресованих, частину в обласну лікарню, частину в діагностичний центр. Фактично структура буде повністю знищена», – пояснює Олеся Кіхтяк.

З її слів, у Львівському обласному клінічному діагностичному центрі, куди хочуть перемістити навчальну кафедру, немає стаціонару. «Де будуть вчитися наші студенти, з ким вони будуть спілкуватися? Де будуть підвищувати кваліфікацію лікарі?. В нас кафедра займає весь третій поверх – практично 500 м2. Де в діагностичному центрі є вільних 500 м2 – їх там немає», – наголосила Олеся Кіхтяк.

Приміщення стаціонару та поліклініки ендокринологічного центру облрада передала Військово-медичному клінічному центру Західного регіону, однак, на думку лікарки, вони непристосовані для лікування поранених військових. Натомість, Олеся Кіхтяк вважає, що приміщення звільняють для інших потреб.

«У нас вже є інформація, що в будинку навпроти ендокринологічного центру ходила група людей і питала, щоб мешканці дали дозвіл на побудову тут двох 12-поверхівок. Значить, це приміщення хочуть зносити», – побоюється Олеся Кіхтяк.

Своїм голодуванням вона хоче привернути увагу суспільства та влади до проблеми закриття ендокринологічного центру. «Мені совість не дозоляє сидіти, склавши руки і дивитися по телевізору, як це відбувається. Тим більше в умовах війни, і коли прикриваються світлим образом наших героїв», – каже лікарка.

З її слів, наразі ніякої реакції з боку обласної влади на акцію протесту не було.

Як повідомлялося, Львівська облрада на засіданні у вівторок, 20 вересня, прийняла рішення про реорганізацію Львівського обласного лікувально-діагностичного ендокринологічного центру та Львівського обласного центру радіаційного захисту населення. У результаті два медичні заклади перестали існувати як окремі структури – їх приєднали до Львівського обласного клінічного діагностичного центру.