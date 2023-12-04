На події зібралися провідні спеціалісти у своїй галузі

Нещодавно у Львові відбувся Перший міжнародний саміт Lviv Hair Meeting. Захід зібрав всіх топових спеціалістів у галузі трансплантації та відновлення волосся.

Учасники події змогли ознайомитися з можливостями, які стають доступними завдяки новітнім технологіям. Експерти висловлюють переконання, що такі нововведення значно покращать якість життя людей, які страждають від втрати волосся.

Формат саміту дозволив провідним спеціалістам у галузі трансплантації та відновлення волосся обмінятися досвідом, завдяки чому надалі кожен пацієнт зможе отримати медичний сервіс європейського рівня вдома, тобто без виїзду за межі України.

Організаторкою Lviv Hair Meeting є засновниця та керівниця клініки трансплантації волосся MHT Clinics, кандидатка медичних наук, єдина в Україні сертифікована спеціалістка трансплантації волосся системою ARTAS (Сполучені Штати Америки) Вікторія Ростиславівна Серняк. У коментарі журналістам хірургиня розповіла, як можна ефективно розв’язати проблему облисіння та які методи є найкращими для цієї мети.

Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея заходу?

Наша ціль – підвищення загального рівня хірургічного лікування втрати волосся для всіх регіонів України. Тепер це дуже доступна безболісна процедура, яка виконується лише 1 раз в житті, не має побічних ефектів та дає 100% гарантії результату.

Як довго триває така процедура?

У залежності від стадії облисіння весь процес займає від 3 до 5 годин. Натомість ефект тримається протягом всього подальшого життя. Процедура стала дуже доступною і є високоякісною завдяки новітнім технологіям. Вона виконується як мануальним методом, так і за допомогою роботизованої системи зі штучним інтелектом від американської компанії ARTAS.

Хочу зазначити, що навіть попри воєнну небезпеку в нашій країні, до нас в клініку продовжують звертатись для розв’язання проблеми облисіння наші європейські пацієнти, які цінують високу якість при доступній вартості. Українські спеціалісти мають надзвичайно великий потенціал, і важливо підтримувати та постійно покращувати рівень медицини.

Який ваш особистий вклад у розвиток сфери трансплантації волосся в Україні?

Відверто можу сказати, що була першим і залишаюсь ключовим адептом трансплантації волосся роботизованою системою навіть попри те, що часто працюю мануальним методом. Вважаю, що майбутнє нашої галузі – за апаратними технологіями. Ці системи складні, потребують глибоких знань та ґрунтовних навичок і водночас є найточнішими та найрезультативнішими у складних ситуаціях.

Хірургічне лікування втрати волосся – безболісна процедура / Фото MHT Clinics

Саме наші технології вивели трансплантацію волосся в Україні на новий рівень. Ми цінуємо кожного пацієнта та робимо все можливе, щоб результати нашої роботи покращували якість життя людей, які до нас звертаються.

Найважливіше, щоб кожна людина, дивлячись у дзеркало після процедури, відчувала задоволення від власного відображення. Адже покращується і зовнішність, і всі сфери життя загалом.

Ви можете отримати додаткову інформацію про особливості процедур трансплантації волосся, звернувшись до MHT Clinics. Кваліфіковані фахівці нададуть вичерпні відповіді на всі ваші питання.