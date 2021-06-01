Станом на травень 2021 року в окремих населених пунктах чотирьох областей російська мова надалі має статус регіональної

Болградська окружна прокуратура в Одеській області подала позов до Одеського окружного адміністративного суду із вимогою визнати нечинним та протиправним рішення Болградської районної ради Одещини від 25 липня 2013 року про надання російській мові статусу регіональної.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на повідомлення прокуратури.

В офісі Уповноваженого із захисту державної мови повідомили, що станом на травень 2021 року в окремих населених пунктах чотирьох областей не скасовані рішення про надання російській мові статусу регіональної. Йдеться про Дніпропетровську, Луганську, Миколаївську та Одеську області.

Своєю чергою, Луганська обласна прокуратура навела перелік тих органів місцевого самоврядування регіону, які за останні кілька років скасували ухвалені ними рішення про статус російської мови як регіональної. Водночас у прокуратури немає даних, чи досі чинне рішення Луганської обласної ради про надання статусу регіональної російській мові.

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.

Нагадаємо, Миколаївській міській раді 20 травня не вистачило голосів, щоб скасувати постанову 2012 року, яка надала в цьому місті російській мові статус регіональної.