Багатодітна матір з Тернопільщини, двоє дітей якої померли від отруєння блідою поганкою, отримала підозру за злісне невиконання батьківських обов’язків. Від отруєння грибами також померла ще одна дівчинка, яка прийшла в гості до багатодітної родини і вечеряла з ними, і співмешканець матері, який назбирав в лісі бліду поганку. Жінці загрожує до восьми років ув’язнення.

Випадок з масовим отруєнням через споживання грибів стався 30 жовтня 2024 року в Копичинцях. Тоді отруїлося восьмеро дітей сім’ї Микульської та один дорослий. Після кількох днів лікування в лікарні в Тернополі спочатку помер чоловік, а потім в лікарнях Львова та Києва померли троє дітей.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що гриби в лісі назбирав 59-річний співмешканець Наталі Микульської. Жінка приготувала млинці з грибами на вечерю, які з’їли семеро її дітей, чоловік та дівчинка, яка гостювала в родини. Отруєння сталося 27 жовтня, однак підозрювана до лікаря звернулася лише на третій день.

«У дітей були усі ознаки отруєння того ж вечора 27 жовтня. Мати звернулась за допомогою до медиків лише через 3 дні – 30 жовтня. В результаті померли двоє дітей з родини, дівчинка, що у них гостювала та співмешканець матері. Ще 5 дітей отримали розлади здоров’я, кваліфіковані як тяжкі тілесні ушкодження», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 30 червня. За даними лікаря-трансплантолога київського «Охматдиту» Олега Годіка четверо дітей потребували пересадки печінки, для них терміново донорів. Чи вдалося пересадити їм орган – наразі не відомо.

Наразі дітей вилучили з сім’ї, вони потребують особливого догляду та тривалого лікування. Їх матері повідомили про підозру за двома статтями КК України, а саме за ст. 166 (Злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки) та за ч. 3 ст. 135 (Завідоме залишення без допомоги дитини, що спричинило смерть та інші тяжкі наслідки). Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.