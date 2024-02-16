Зареєстрована в Маріуполі фірма має сплатити майже 2,5 млн грн пайового внеску на розвиток інфраструктури Пустомитівської громади

Господарський суд Львівської області задовольнив позов прокуратури та зобов'язав забудовника «УНО ТОРГ» з Маріуполя сплатити майже 2,5 млн грн пайового внеску на користь Пустомитівської громади.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, у 2021 році забудовник здав в експлуатацію два житлові будинки у Пустомитах на Львівщині. Відповідно до законодавства, будівельна компанія мала укласти договір пайової участі з органом місцевого самоврядування та сплатити до місцевого бюджету пайовий внесок.

«Однак, забудовник не уклав договір та не перерахував вищевказані кошти на створення та розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту до місцевого бюджету. Внаслідок цього орган місцевого самоврядування позбавлений можливості використати ці кошти на будівництво об’єктів інфраструктури та соціальної сфери, зокрема закладів освіти, дошкільних навчальних закладів, парків і дитячих майданчиків на території Пустомитівської територіальної громади», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Тому прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення з забудовника пайового внеску. За даними судового реєстру, відповідачем у цій справі є будівельна компанія «УНО ТОРГ», зареєстрована майже шість років тому в Маріуполі. Її власником є громадянин Узбекистану Нодір Юлдашев. Ухвала суду ще не оприлюднена в реєстрі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про скасування пайового внеску в інфраструктуру для забудовників з січня 2021 року. Однак договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, залишилися дійсними та мали бути виконані забудовниками.