Повісьте годівницю в місці, захищеному від дощу та снігу

У холодну пору року птахам складніше знаходити їжу, тож годівниця в саду чи на балконі може стати для них корисною підтримкою. Її не обов’язково купувати або майструвати з дощок: для простого варіанта підійде чиста картонна коробка з-під яєць. Така годівниця швидко виготовляється, але її потрібно захищати від опадів і вчасно замінювати, пише Planeta.

Як зробити годівницю з коробки з-під яєць

Візьміть чисту й суху картонну упаковку. Не використовуйте коробку, на якій залишилися сліди яєць, є волога або пліснява. Заглиблення, у яких лежали яйця, слугуватимуть невеликими місткостями для корму.

Відріжте кришку коробки, залишивши нижню частину з комірками.

Зробіть невеликі отвори в чотирьох кутах упаковки.

Протягніть крізь отвори міцну мотузку й закріпіть її так, щоб коробка висіла рівно.

Насипте в заглиблення невеликі порції сухого корму.

Не наповнюйте комірки до країв: невелику кількість корму легше регулярно оновлювати, а залишки не стоятимуть у картоні, якщо повітря буде вологим.

Де розмістити годівницю

Повісьте годівницю в місці, захищеному від дощу та снігу. Картон швидко розмокає, тому регулярно перевіряйте стан упаковки. Якщо вона намокла, розм’якнула або почала розпадатися, замініть її на нову.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чим наповнювати годівницю взимку

Для підгодівлі підійдуть сухі насіння й зернові, призначені для диких птахів. Зокрема, можна використовувати насіння соняшнику, просо та інші злаки. До суміші також дозволено додавати несолоні подрібнені горіхи.

Корм має бути свіжим і сухим. Не кладіть у годівницю солоні закуски, гострі страви чи залишки їжі. Хліб також не підходить для регулярної підгодівлі, адже не забезпечує птахів достатньою кількістю поживних речовин.