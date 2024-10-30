Це добриво сприятиме швидшому росту та цвітінню кімнатних рослин взимку

Часто нез'їдені шматочки хліба люди викидають або виносять на вулицю для птахів. Однак з хліба можна зробити корисне добриво для кімнатних рослин. Це простий процес, і відтепер не виникатиме питань, куди дівати шматочки черствого хліба.

Залишки хліба можуть стати добривом для кімнатних рослин, пише Рrostoway. Хліб може стати корисним і економним добривом. Для цього візьміть залишки хліба, покладіть у зручний для вас посуд та залийте теплою водою. Залиште у темному місці на тиждень, потім процідіть через сито і використовуйте для поливу квітів.

Це добриво сприятиме швидшому росту та цвітінню кімнатних рослин взимку.