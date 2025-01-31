56-річний Іван Данацко відомий своїми провокаційними акціями на Закарпатті

Відомого скандальними та провокаційними акціями на Закарпатті Івана Данацка мобілізували до лав ЗСУ. ВЛК визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та навчальних центрах. Про мобілізацію Іван Данацко повідомив 31 січня у Facebook зазначивши, що його відвезли у Самбір.

В оприлюдненій довідці ВЛК йдеться, що він є сержантом запасу і хворіє на паралітичну косоокість лівого ока та має помірне порушення функцій кистей. Під час медогляду в Ужгородському центрі комплектування та соцпідтримки його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, а також в підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Нагадаємо, 56-річний Іван Данацко відомий своїми провокаційними акціями на Закарпатті. З початку повномасштабного вторгнення Росії його затримували двічі. У 2023 році – за поширення наративів РФ щодо «нацизму» в Україні та виправдовування дій російських військових, а в 2024 році – за погрози представникам юдейської громади на Закарпатті. За цими кримінальними справами провокатору загрожує до 5 років ув’язнення.