Пташине молоко – ніжний десерт із легкою повітряною текстурою, який не потребує випікання. Завдяки агар-агару маса швидко застигає, тому приготування не займе багато часу. Лавандовий настій додає ласощам тонкого квіткового аромату, але за бажання його можна не використовувати. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Згущене молоко 100 г Вершкове масло 150 г Яєчні білки 3 шт. Лаванда 1,5 ст. л. Вода 100 мл Цукор 80 г Мед 100 г Агар-агар 10 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Залийте лаванду окропом і залиште настоюватися щонайменше на 2 години. Якщо не використовуєте лаванду, візьміть звичайну воду.

Крок 2 Збийте вершкове масло кімнатної температури зі згущеним молоком протягом 7 хвилин, поки маса не посвітлішає та не збільшиться в об’ємі.

Крок 3 Процідіть лавандовий настій, додайте агар-агар, цукор і мед. Прогрійте суміш на слабкому вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення компонентів і потрібної консистенції. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Підготуйте силіконову форму розміром приблизно 20×20 см.

Крок 5 Збийте білки кімнатної температури спочатку на середній швидкості, а потім на максимальній до утворення стійких піків.

Крок 6 Поступово вливайте гарячий сироп у білкову масу, безперервно збиваючи приблизно 1 хвилину. Робіть це обережно, оскільки сироп дуже гарячий.

Крок 7 Додайте масляний крем до білкової суміші та обережно перемішайте лопаткою до однорідності. Швидко перелийте масу у форму та розрівняйте поверхню лопаткою.