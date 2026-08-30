Пташине молоко за 15 хвилин. Рецепт дня
Пташине молоко – ніжний десерт із легкою повітряною текстурою, який не потребує випікання. Завдяки агар-агару маса швидко застигає, тому приготування не займе багато часу. Лавандовий настій додає ласощам тонкого квіткового аромату, але за бажання його можна не використовувати. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Згущене молоко
|100 г
|Вершкове масло
|150 г
|Яєчні білки
|3 шт.
|Лаванда
|1,5 ст. л.
|Вода
|100 мл
|Цукор
|80 г
|Мед
|100 г
|Агар-агар
|10 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Залийте лаванду окропом і залиште настоюватися щонайменше на 2 години. Якщо не використовуєте лаванду, візьміть звичайну воду.
Крок 2
Збийте вершкове масло кімнатної температури зі згущеним молоком протягом 7 хвилин, поки маса не посвітлішає та не збільшиться в об’ємі.
Крок 3
Процідіть лавандовий настій, додайте агар-агар, цукор і мед. Прогрійте суміш на слабкому вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення компонентів і потрібної консистенції.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Підготуйте силіконову форму розміром приблизно 20×20 см.
Крок 5
Збийте білки кімнатної температури спочатку на середній швидкості, а потім на максимальній до утворення стійких піків.
Крок 6
Поступово вливайте гарячий сироп у білкову масу, безперервно збиваючи приблизно 1 хвилину. Робіть це обережно, оскільки сироп дуже гарячий.
Крок 7
Додайте масляний крем до білкової суміші та обережно перемішайте лопаткою до однорідності. Швидко перелийте масу у форму та розрівняйте поверхню лопаткою.
Крок 8
Залиште десерт за кімнатної температури приблизно на 20 хвилин для застигання. Наріжте пташине молоко порційними шматочками або поставте в холодильник на 4 години для повної стабілізації.