Ігор Галіпчак керував позашляховиком Land Rover у нетверезому стані та збив 53-річну жінку

Івано-Франківський міський суд виніс вирок місцевому підприємцю, який керував позашляховиком Land Rover у нетверезому стані та збив жінку на пішохідному переході. Суд призначив йому один рік тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, ДТП трапилась 4 лютого приблизно о 21:20 на Привокзальній площі у Франківську. Ігор Галіпчак керував позашляховиком Land Rover у нетверезому стані та збив 53-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Жінка отримала кілька переломів та була госпіталізована.

У вироку вказано, що Ігор Галіпчак є підприємцем. Згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, він працює у сфері торгівлі та харчування.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він розповів, що того дня у його внучки було день народження, він вживав спиртне і ввечері не планував нікуди їхати. Однак дружина Ігоря Галіпчака попросила забрати її з роботи, «оскільки була оголошена повітряна тривога, не їхали автобуси і таксі». Водій розповів, що відшкодував матеріальну та моральну шкоду потерпілій.

Справу розглянув суддя Роман Хоростіль, який визнав водія винним у вчиненні ДТП у нетверезому стані та призначив покарання у вигляді одного року тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом трьох років. На вирок ще може бути подана апеляція.