Цим ножем 41-річний чоловік важко поранив свого сусіда

У Тернополі п'яний 41-річний чоловік завдав важкого ножового поранення сусідові у ході конфлікту через куріння. Сварка розпочалась через те, що дружина нападника вийшла курити на балкон, на що літні сусіди зверху зробили їй зауваження. У відповідь жінка та її чоловік почали нецензурно лаятись. В конфлікт втрутився 31-річний сусід, який заступився за літніх людей. Через це нападник завдав йому ножового поранення у грудну клітку. Наразі постраждалий перебуває у реанімації, а нападника затримали. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Про інцидент стало відомо у п'ятницю, 26 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До правоохоронців надійшло повідомлення, що у одній з багатоповерхівок на вулиці Іванни Блажкевич чоловік наніс поранення сусідові.

«Конфлікт між чоловіками стався через те, що дружина зловмисника, котра теж була нетвереза, вийшовши на балкон випалити цигарку-другу, почала сваритися з сусідами поверхом вище. Старші люди зробили зауваження жінці, аби та не травила їх цигарковим димом. Тоді нетверезе подружжя накинулося з нецензурною лайкою на старших людей. 31-річний чоловік, котрий перебував на вулиці, став заступатися за літніх людей, у результаті сам опинився в епіцентрі конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Зі слів очевидців, щойно потерпілий піднявся на поверх, аби з’ясувати стосунки з нетверезим сусідом, той вибіг з квартири з ножем у руці і завдав удару. В результаті пораненого чоловіка у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення.

41-річного нападника поліцейські затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 та ч.1 ст. 115 ККУ (замах на вбивство). Санкція статті передбачає від семи до 15 років ув'язнення.