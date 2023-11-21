Водій BMW на швидкості вдарив попутній автомобіль, який в результаті вилетів на зустрічну

У понеділок увечері, 20 листопада, на трасі Львів – Краковець у місті Новояворівськ на Львівщині п’яний 23-річний водій BMW спричинив потрійну ДТП. У результаті постраждали троє людей з іншого авто, зокрема, річна дитина.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася 20 листопада близько 20:00 на автодорозі Львів – Краковець у межах міста Новояворівськ. 23-річний водій автомобіля BMW, мешканець одного з сіл Яворівського району, не дотримався дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Jetta, який рухався попереду і за кермом якого був 28-річний мешканець сусіднього села. Після цього Volkswagen за інерцією виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Audi, яким керував 29-річний житель Новояворівська.

Потрійна аварія на трасі в Новояворівську (фото поліції)

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій Audi та його пасажири – жінка віком 28 років та однорічний хлопчик. Вони були доставлені до лікарні.

Поліцейські встановили, що водій BMW керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до п’яти років. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.