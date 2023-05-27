Винуватцем ДТП у Винниках виявився п'яний водій Volkswagen Golf

У п’ятницю увечері, 26 травня, у Винниках біля Львова п’яний львів’янин на автомобілі Volkswagen Golf виїхав на зустрічну та врізався у BMW. У результаті п’яного водія визволяли рятувальники, його у важкому стані доправили до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 22:00 на вул. Галицькій у місті Винники. 37-річний львів’янин на автомобілі Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем BMW X5, яким керував 41-річний житель Львова.

ДТП сталася на вул. Галицькій у Винниках (фото поліції)

Унаслідок ДТП водія Volkswagen Golf затиснуло деформованими конструкціями автомобіля, його визволили рятувальники. Медики доправили постраждалого у важкому стані у львівську лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня).

Поліцейські встановили, що винуватець ДТП керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286-1 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.