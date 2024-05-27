При п'ятковій шпорі виникає відчуття, що ви наступили на гострий камінь чи цвях

Якщо вранці ви стали на ногу і відчули різкий біль у п’ятці, ніби наступили на гострий камінець чи цвях, у вас, найімовірніше, п’яткова шпора. Біль також може відчуватися в щиколотці і зводі стопи. І він зростає із збільшенням навантаження на ногу, а з часом може турбувати навіть у стані спокою. Це дається взнаки п’яткова шпора, аномальний наріст, який викликає тертя зі сполучною тканиною і провокує запалення. Іноді цей біль настільки сильний, що людина може пересуватися лише на милицях.

ZAXID.NET вирішив з’ясувати причини виникнення п’яткової шпори і, головне, як її позбутися. За порадою ми звернулись до ортопеда-травматолога Львівського обласного госпіталю ветеранів воєн та репресованих ім. Юрія Липи Андрія Барана.

Чому виникає п’яткова шпора?

За словами лікаря, п’яткова шпора – народна назва хвороби. «Мовою медицини це – плантарний фасциїт, хронічне запальне захворювання плантарної (підошовної) фасції, яке виникає внаслідок мікротравми зв’язки підошви. На кістці може утворитися остеофіт (кістковий наріст), через який виникає травматизація тканин, яка призводить до запалення, внаслідок чого пацієнт відчуває гострий біль у стопі під час навантаження», – каже ортопед-травматолог Андрій Баран.

Ортопед-травматолог Андрій Баран

Цим захворюванням хворіють і чоловіки, і жінки, здебільшого, літнього віку. Жінки дещо частіше через те, що тривалий час ходять на високих підборах.

П’яткова шпора, за словами лікаря, розвивається поступово і проявляє себе не відразу. Інколи людина може навіть не знати про виникнення шпори, її випадково виявляють під час рентгену чи УЗД, які проводили з іншою метою.

Причини, які призводять до виникнення п’яткової шпори, різні. Найчастіше такі:

надлишкова вага,

тривалі навантаження (особливо у спортсменів),

тривале ходіння на високих підборах. День, проведений на високих підборах, по навантаженню на стопи, прирівнюється до дня, проведеного на тренажері у спортивному залі,

плоскостопість,

травми п’яткової кістки,

порушення кровообігу ніг,

деякі захворювання (артрити, подагра, захворювання великих суглобів).

Симптоми п’яткової шпори

«Перший симптом – різкий біль у п’яті може виникнути при навантаженні. Інтенсивність болю і дискомфорт залежать від місця розташування кісткового наросту. Чим ближче він розташований до нервового закінчення, тим сильнішим буде біль», – каже лікар.

Больові відчуття більш виражені вранці, коли людина прокидається і ступає на ногу. При виникненні такого симптому лікар радить звернутися на консультацію до ортопеда-травматолога, аби встановити точний діагноз, бо біль у п’ятці може бути симптомом і деяких інших захворювань (ревматоїдний артрит, синдром Рейтера тощо).

Появу п’яткової шпори лікар може встановити під час огляду пацієнта, зокрема, під час пальпації п’ятки, або за результатами рентгенологічного обстеження, УЗД чи МРТ.

Як позбутися болю у п’ятці?

За словами ортопеда-травматолога, є консервативне і хірургічне лікування п’яткової шпори. До консервативного лікування належать протизапальні препарати, гелі, мазі, а також масажі, ударно-хвильова терапія.

«Ударно-хвильову терапію зараз вважають золотим стандартом у лікуванні плантарного фасциїту. Вона не лікує, не розбиває сам наріст на кістці, але допомагає зменшити запальні процеси. Таке лікування дає хороший ефект», – каже Андрій Баран.

Якщо консервативне лікування не допомагає і біль не минає тривалий час, тоді доведеться вдатися до хірургічного методу лікування, під час якого забирають остеофіт. До хірургічного лікування доводиться вдатися і коли є інфікування рани. Через постійний тиск на шип нерідко утворюється рана, до якої може приєднатися інфекція або коли є гнійний запальний процес.

У народі при появі шпор радять розбивати їх за допомогою качанів кукурудзи, качалки для тіста тощо. Ставити під п’ятку і поволі розбивати. Утім, лікар не радить цього робити.

«У такий спосіб наріст на кістці розбити не вдасться, але можна лише збільшити травматизацію апоневрозу стопи і спровокувати загострення. Вилікувати це захворювання народними методами не можна. Максимум, що можна робити, це лікувальні масажі, аби зменшити запальний процес», – каже ортопед-травматолог.

Як рухатися, коли виникла п’яткова шпора?

Коли виникла така проблема, Андрій Баран радить відразу звернутися до лікаря і розпочати лікування. Поява п’яткової шпори не означає, що слід зовсім відмовитися від руху, лежати і чекати, поки все минеться. Рухатися треба, але при цьому зменшити навантаження. Якщо займаєтеся спортом, то на якийсь час слід від нього відмовитися, подбати про зручне взуття (підбори відкласти подалі). Якщо до загострення вам доводилося багато ходити, слід ходити менше. Коли доводиться довго стояти і відчуваєте, що виникає біль, спробуйте робити короткі перерви, аби дати ногам перепочити і зменшити навантаження.

Людям, у яких діагностували п’яткові шпори, слід подбати про зручне взуття, зокрема, воно має мати м'яку, пружну підошву і устілку, яка облягає склепіння стопи, це значно зменшить больові відчуття. Взуття деяких фірм має такі устілки. Індивідуальні устілки конкретно під вашу ногу можна замовити.