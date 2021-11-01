Ефір ранкового шоу «Зарядка» проведуть 2 жовтня із літнього амфітеатру у центральному парку

У вівторок, 2 жовтня, ведучі ранкового шоу «Зарядка» на радіо «Люкс ФМ» Назар Бійчук і Таня Дубас вестимуть ефір із Моршина. Ранкове шоу триватиме з 7:00 до 11:00.

«Ранкове шоу «Зарядка» відвідає найвакцинованіше місто України. Назар Бійчук і Таня Дубас проведуть ефір із літнього амфітеатру, що у Моршинському центральному парку», – анонсує радіо «Люкс ФМ».

На ранкове шоу завітають гості. А для слухачів та тих, хто прийде в амфітеатр, ведучі готують цікаві конкурси. Окрім того, разом із «Зарядкою» прокидатиметься і співачка Оксана Муха.

У Львові радіо «Люкс ФМ» можна слухати на частоті 104.7 FM, а також онлайн – на сайті або в дотатку RadioPlayer.

Нагадаємо, у курортному містечку Моршин на Львівщині у квітні провели колективну вакцинацію від коронавірусу. Як повідомляв ZAXID.NET, станом на 26 жовтня, у Моршині двома дозами були вакциновані 74% дорослого населення. Із 20 червня й до початку серпня у місті не фіксували жодного випадку коронавірусу, а в лікарні не було жодного госпіталізованого з ковідом.